«Новичком» там и не пахло»: эксперт по химоружию оценил интервью Навального

https://static.news.ru/photo/ed6703c0-07d4-11eb-b51e-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: navalny/instagram.com

Российский оппозиционер Алексей Навальный мог быть отравлен нелетальным психотропным препаратом, а не смертельным веществом «Новичок». Такое предположение, комментируя интервью политика немецкому СМИ, высказал бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин.

Если бы было отравление «Новичком», то он бы не только не дошёл до туалета, но и до самолёта бы не дошёл. Там совсем другие признаки — сужение зрачка, светобоязнь, галлюцинации, судороги, конвульсии, пена изо рта. Последствия наступают в течение 2-3 минут. «Новичком» там и не пахло. Это напоминает действие каких-то психотропных препаратов по симптоматике. Если его и отравили, то каким-то специальным средством нелетального действия, — сообщил НСН эксперт.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы как можно скорее установить истину в отношении Алексея Навального. По словам главы ведомства, сложилась вопиющая ситуация, которая повторяет один в один сценарий так называемого дела Скрипалей, «когда обвинения были заявлены, но никаких фактов предъявлено не было».

Российский оппозиционер потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва 20 августа. Спустя два дня его перевели на лечение в клинику в Берлине. Токсикологи бундесвера выявили, что россиянин был отравлен веществом из группы «Новичок».

Международное сообщество потребовало у России расследовать случившееся. Москва, в свою очередь, потребовала от Берлина предоставить соответствующие доказательства, так как пока оппозиционер был на территории РФ, токсических веществ в его организме обнаружено не было.

Навального уже выписали из больницы, он продолжает лечение в Берлине. 1 октября он дал интервью Der Spiegel. В беседе с журналистами он заявил, что считает, что за отравлением стоит Владимир Путин, писал NEWS.ru.