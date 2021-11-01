Новгородская область объявила о продлении нерабочих дней на неделю

Новгородская область объявила о продлении нерабочих дней с 8 ноября ещё на неделю. Об этом заявил губернатор региона Андрей Никитин, опубликовав информацию на странице «Вконтакте». Это первый регион России, который принял подобное решение.

Подводя итог совещания, мы видим, что ситуация остаётся сложной и не даёт повода говорить о том, что мы достигли переломного результата. В связи с этим, в соответствии с полномочиями, которые даны президентом России, мы продлим на неделю период нерабочих дней с сохранением заработной платы, — сообщил глава области после заседания Координационного штаба по предупреждению и борьбе с распространением COVID-19.

По имеющейся информации, на сегодняшний день речь идёт о том, что к работе новгородцы смогут приступить с 15 ноября.

Данная мера была принята для сдерживания массового распространения коронавируса в области.

Ранее россияне рассказалио своих планах на объявленные властями нерабочие дни. Около трети опрошенных призналось, что продолжат трудиться, 17% проведут это время дома с семьёй.