«Новая газета» заявила о кибератаке на сайт

Сайт «Новой газеты» перестал открываться. Издание рассказало в Telegram-канале, что вероятна DDoS-атака, и пообещало поделиться подробностями позже. Страница не открывается уже час.
Друзья, сайт «Новой газеты» перестал откликаться, подозреваем DDoS. Сейчас развернём защиту, вернёмся и расскажем подробности. Минут 10. Пока читайте нас здесь! — сообщило издание.
Позже редакция опубликовала отчёт об атаках на сайт. Первая произошла в 14:45, к 15:06 трафик взлетел до трёх гигабит в секунду, сайт пытались открыть до 550 тысяч раз в секунду.
Сейчас мы готовим резервный IP-адрес, который поднимется сразу с максимальной защитой от DDoS-атаки. Про время: настройки DNS всегда в таких случаях пишут: от нескольких минут до нескольких часов, — указано в сообщении.
Сотрудники «Новой газеты» рассчитывают восстановить сайт в течение часа.
Ранее в Москве заявили о DDоS-атаках на электронное голосование. Некоторые пользователи платформы ожидают выдачу бюллетеней из-за большого потока людей.