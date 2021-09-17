«Новая газета» заявила о кибератаке на сайт

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На Москву надвигается мощный дождевой фронт, который синоптики уже окрестили суперливнем. Синоптики прогнозируют, что в ближайшие часы в российской столице выпадет треть месячной нормы осадков. Подобную аномальную погоду предрёк жителям столицы специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передаёт РИА Новости.

По его словам, в понедельник, 20 сентября, в Москве может выпасть от 16 до 21 миллиметра осадков. Столько в Москве не фиксировали на протяжении целых 73 лет. Такие дожди были...