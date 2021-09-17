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«Новая газета» заявила о кибератаке на сайт

16:27, 19 сентября 2021
«Новая газета» заявила о кибератаке на сайт Фото: Виктория Одиссонова/ТАСС
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Сайт «Новой газеты» перестал открываться. Издание рассказало в Telegram-канале, что вероятна DDoS-атака, и пообещало поделиться подробностями позже. Страница не открывается уже час.

Друзья, сайт «Новой газеты» перестал откликаться, подозреваем DDoS. Сейчас развернём защиту, вернёмся и расскажем подробности. Минут 10. Пока читайте нас здесь!сообщило издание.

Позже редакция опубликовала отчёт об атаках на сайт. Первая произошла в 14:45, к 15:06 трафик взлетел до трёх гигабит в секунду, сайт пытались открыть до 550 тысяч раз в секунду.

Сейчас мы готовим резервный IP-адрес, который поднимется сразу с максимальной защитой от DDoS-атаки. Про время: настройки DNS всегда в таких случаях пишут: от нескольких минут до нескольких часов, — указано в сообщении.

Сотрудники «Новой газеты» рассчитывают восстановить сайт в течение часа.

Ранее в Москве заявили о DDоS-атаках на электронное голосование. Некоторые пользователи платформы ожидают выдачу бюллетеней из-за большого потока людей.

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