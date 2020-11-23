Нотариус рассказал, как не лишиться денег при продаже квартиры

https://static.news.ru/photo/70fd6a80-2dfa-11eb-be71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наиболее рискованным способом расчёта при продаже квартиры является обмен средствами через банковскую ячейку, однако и при такой форме финансовых взаимоотношений есть способ уберечь себя от потенциального мошенничества и кражи денег, рассказал нотариус Дмитрий Точкин.

Расчёт через банковскую ячейку юрист считает рискованным из-за отсутствия регулирования этого процесса законами. Нотариус советует максимально регламентировать процесс заранее при помощи договора сторон, включая этапы закладки денег, пересчёта и проверки купюр. Важными будут являться указания на того, у кого находится ключ, о наличии документов на раскрытие ячейки, а также расписка продавца.

При этом технические и юридические ошибки в документах могут привести к невозможности забрать денежные средства из ячейки даже после перехода права собственности на квартиру, — приводит предупреждение юриста РИА Новости.

Точкин обратил внимание, что банк при таком способе расчёта не даёт никаких гарантий и не несёт никакой ответственности. Учреждение как раз и обязано предоставить доступ к ячейке постороннему лицу, на чём обязательства кредитной организации кончаются. Более того, банк не обязан проверять достоверность документов, на основании которых предоставлен доступ, добавил юрист.

В качестве альтернативы банковской ячейке он привёл в пример депонирование денежных средств нотариусом. В этом случае, отметил нотариус, обе стороны защищены от рисков. Кроме этого, за перечисление средств продавцу недвижимости в этом случае будет отвечать нотариус. Хранящиеся на депозитах нотариусов средства также защищены от банкротства банка и не попадают в конкурсную массу в случае санации учреждения.

Как сообщал NEWS.ru ранее, юристы рассказали о самых изощрённых способах мошенничества в пандемию. Наиболее популярный — продажа товаров, которые якобы помогают в борьбе с коронавирусом. Чаще всего предлагаются обереги, амулеты, «лечебно-профилактические» очистители воздуха, «убивающие вирус» маски, «исцеляющие» благовония и кремы.