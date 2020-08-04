«Норникель» представил черновик плана ликвидации ЧП в Норильске

https://static.news.ru/photo/69b013de-d654-11ea-89f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nornickel/facebook.com

Разработанный комиссией Минприроды предварительный план устранения последствий разлива топлива в Норильске представила Общественной палате РФ корпорация «Норникель». Об этом сообщила глава комиссии по экологии и окружающей среде ОП РФ Елена Шаройкина.

Черновик плана мероприятий по ликвидации последствий ЧП в Норильске предоставил по нашей просьбе «Норильский никель». Разрабатывала документ межведомственная комиссия при Минприроды. Это черновик, мы обсуждали его на заседании Общественной палаты, было много замечаний к плану. Их список будет подготовлен, опубликован и направлен в Минприроды к 1 сентября, — приводит слова Шаройкиной РИА Новости.

Согласно плану, работы будут проводиться до 2025 года.

В конце мая 2020 года на принадлежащей «Норникелю» ТЭЦ в Норильске произошла разгерметизация резервуара, в результате чего в почву и воду попало около 20–22 тысяч тонн дизельного топлива. Эта авария стала одной из крупнейших экологических катастроф в истории Арктики.

В начале июля Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде в результате аварии почти в 148 млрд рублей (примерно $2,1 млрд), из которых около 147 млрд рублей — ущерб водным ресурсам, а 700 млн рублей — вред почвам. В «Норникеле» не согласились с методикой расчёта и предложили провести совместные консультации по этому вопросу. «Норникель» собирается демонтировать аварийный резервуар до конца августа.

Как писал NEWS.ru, 3 августа при повреждении нефтепровода в Усинском районе Республики Коми произошёл разлив не менее семи тонн нефти из-за повреждения нефтепровода.