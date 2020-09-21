Норильский суд освободил из-под ареста директора и главного инженера ТЭЦ-3

https://static.news.ru/photo/fdd8cd0c-fc1b-11ea-8c84-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Городской суд в Норильске не удовлетворил ходатайство следственных органов о продлении ареста директору ТЭЦ-3 Павлу Смирнову и главному инженеру Алексею Степанову. Они проходят по делу о разливе топлива на теплоэлектростанции, рассказали в пресс-службе Красноярского краевого суда.

Сегодня суд не удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста, — цитирует инстанцию ТАСС.

Авария в Норильске произошла 29 мая 2020 года. Тогда один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 получил повреждения из резкой просадки опор фундамента. В результате из хранилища вылилось около 21 тыс. тонн топлива. Сотрудники ТЭЦ задержаны, возбуждено уголовное дело. Росприроднадзор оценил нанесённый окружающей среде ущерб почти в 148 млрд рублей. В самой компании с такой суммой не согласились.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении главы Норильска из-за разлива дизтоплива на ТЭЦ-3. Считается, что Ринат Ахметчин не исполнил свои должностные обязанности при возникновении чрезвычайной ситуации.

По делу проходят ещё четверо фигурантов. Это главный инженер ТЭЦ-3 АО «НТЭК» Алексей Степанов, его заместитель Юрий Кузнецов, директор предприятия Павел Смирнов и начальник цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин. Им вменяют статью 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов).

Ранее NEWS.ru сообщал, что «Норильский никель» представил план рекультивации земель, пострадавших от разлива топлива в результате аварии на ТЭЦ-3. Об этом сообщается на сайте компании. В релизе уточняется, что итогом процедур станет восстановление почв до состояния, соответствующего требованиям законодательства РФ.