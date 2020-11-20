«Никаких прорывов и катастроф»: эксперты поделились прогнозами на 2021 год

Пандемия выбила всех из колеи и заставила больше задумываться о будущем. Многие жители России всерьёз обеспокоены тем, что же их ждёт в 2021 году. Как рассказали опрошенные эксперты, прогнозы не такие уж и пессимистичные. О том, как правильно спланировать наступающий год, каких советов придерживаться, чтобы не потерять деньги и работу, и что может помешать распространению COVID-19, — в материале NEWS.ru.

«Мощная пятёрка»

В 2020 году все россияне должны создать себе фундамент на будущий год, который станет неким «периодом-ступенькой». В 2021-й стоит «взять всё самое лучшее» и действовать. Таким выводом с NEWS.ru поделился нумеролог Вячеслав Класин. По расчёту специалиста, грядущий год в сумме даёт цифру пять. А она, в свою очередь, отвечает за «самые мощные силы на Земле» — это эмоции, любовь, доброта, вдохновение и красота.

В начале года я советую прописать свои ценности, именно они будут фундаментом в течение всего года. Здоровье будет зависеть от того, насколько вы будете себя ценить, любить, уважать и делать что-то для себя. Потому что 2021-й — это «год-ступенька», и если мы будем жить целями других, то он станет часто нас возвращать и «обнулять». В грядущем году нужно сменить вид деятельности, если этого давно просит ваше сердце. Но не стоит сильно торопить события. Такие решения необходимо принимать не в один миг, а обдуманно. Не придавайте излишнего значения деньгам. Погоня за ними не принесёт вам успеха. Нужно чётко определиться, какая сумма и для чего вам нужна. Вячеслав Класин нумеролог нумеролог

По словам нумеролога, в 2021 году также стоит быть решительнее в любых отношениях — не бояться создавать новые и заканчивать старые, а также найти в себе силы даже наладить общение с кем-то из знакомых. Вячеслав Класин резюмировал, что на каждую ситуацию в грядущем году нужно обязательно смотреть с двух сторон — разума и эмоций. Тогда удастся принять правильное решение и достичь поставленных целей.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Прогноз по месяцам

Эксперт также дал россиянам ёмкий совет на каждый месяц 2021 года. По мнению нумеролога, в январе стоит «больше думать с пользой», генерировать идеи и строить долгосрочные планы. Февраль, наоборот, провести в движении и начать активно воплощать в жизнь всё задуманное.

Март станет «денежным месяцем». Поэтому именно в этот период эксперт советует заключать долгосрочные сделки, начинать новые проекты и записывать свежие идеи. В апреле необходимо внести что-то новое в свою жизнь. Например, создать личный бренд или начать жить «по новым правилам» (избавиться от вредных привычек, сесть на диету). Май, по мнению Класина, станет для россиян месяцем вдохновения, эмоций и любви.

Уже в июне жители нашей страны смогут увидеть первые результаты своих «мартовских стараний». Также им стоит подвести промежуточные итоги первого полугодия. Июль — это месяц для самопознания и релаксации. Август же отлично подойдёт для урегулирования старых проблем и заключения новых сделок.

В сентябре, по словам нумеролога, россияне смогут увидеть максимальное количество результатов от проделанных ими стараний. В октябре 2021 года важно будет чаще рассказывать о своих идеях, потому что уже в ноябре появятся все шансы на их реализацию. Кульминацией всех стараний россиян в грядущем году станет декабрь. Именно в этот период, считает Класин, жители нашей страны получат «двойной результат» за усилия, приложенные в 2021 году.

Pexels

Деньги под учёт

В условиях пандемии россиян особенно беспокоит ситуация с экономикой. Как рассказал NEWS.ru доктор экономических наук НИУ ВШЭ Сергей Смирнов, сказать сейчас наверняка, чего нам всем ожидать в 2021 году, нельзя. Тем не менее никакой катастрофы, как и весомых прорывов, эксперт не прогнозирует.

Если и будет экономический рост в России, то крайне умеренный. Никаких прорывов ожидать не стоит. Думаю, что правительство и президент это прекрасно понимают. Всё-таки если ситуация будет усложняться, то, я думаю, Фонд национального благосостояния России будет «распечатан» в той мере, в которой он сможет повлиять на смягчение социального недовольства. Поэтому если говорить об экономике, дай бог, чтобы было не хуже, чем в этом году. Сергей Смирнов доктор экономических наук НИУ ВШЭ доктор экономических наук НИУ ВШЭ

Специалист также посоветовал всем россиянам рационализировать семейный бюджет. По мнению Сергея Смирнова, жителям нашей страны стоит как можно больше «обрастать полезными знаниями и умениями».

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Топовые профессии

С советом доктора экономических наук согласился и HR-специалист Гарри Мурадян. Эксперт уточнил, что россиянам в 2021 году стоит делать упор на онлайн-образование, «держать руку на пульсе» и следить за тем, как трансформируется рынок труда и какие новшества там появляются.

В 2021 году стоит ожидать взрывного роста онлайн-профессий. Особенно востребованы будут таргетологи. По сути, это такие новые менеджеры по продажам XXI века. После них идут дизайнеры, потому что любая реклама требует съёмки и креатива. Ещё одна востребованная профессия, на мой взгляд, — сторис-мейкер. Также работодатели будут очень нуждаться в экспертах по закупке рекламы и инфопродюсерах. Вторые — это те люди, которые помогают любому блогеру монетизировать свою аудиторию и знания через запуски каких-то продуктов, марафонов, образовательных курсов. А вот услуги туроператоров в ближайшее время будут востребованы минимально. Гарри Мурадян HR-специалист HR-специалист

Unsplash

Восстановление и выбор

Большинство бед в этом году России, как и всему миру, принёс коронавирус. Омрачать всю картину происходящего он будет как минимум до середины 2021 года. Об этом NEWS.ru заявил политолог Алексей Мартынов.

Если сильно повезёт и после американских комических выборов всё-таки назначат президента и вдруг наступит просветление в умах всех мировых лидеров, то все возьмутся за выправление ситуации с пандемией. А также приложат усилия, чтобы восстановить мировую экономику, и здесь очень много разных «но». И очень много скепсиса, что удастся идти именно так, в едином порыве. Так что полгода будут такие достаточно напряжённые, а потом всё станет потихоньку восстанавливаться. Вторая достаточно важная история для нас — это парламентские выборы в сентябре. На мой взгляд, они будут очень интересными, яркими и шумными. Мой универсальный совет россиянам — обязательно участвовать в выборах так, как подсказывают совесть и личные политические взгляды. Алексей Мартынов политолог, международный эксперт политолог, международный эксперт

Сергей Булкин/NEWS.ru

Свержение «короны»

Как заключили в беседе с NEWS.ru опрошенные врачи, «принципиально решит» ситуацию с коронавирусом в 2021 году только массовая вакцинация. С её помощью россияне смогут получить устойчивый иммунитет к COVID-19 и в том числе избежать повторного заражения. По мнению специалистов, разрабатываемое «спасение от пандемии» — это новый тип вакцины, ничего подобного ранее не было. Пока россиянам необходимо дождаться окончания всех клинических испытаний. Ещё медики отметили, что сейчас мы вступаем в эпоху «новой гигиены человека», что также положительно скажется на здоровье людей.

Сергей Булкин/NEWS.ru