Никаких бархатцев: сажаете — и забываете про тлю и клещей: цветет как ромашка, пахнет как полынь

Никаких бархатцев: сажаете — и забываете про тлю и клещей: цветет как ромашка, пахнет как полынь

Реальная альтернатива бархатцам, которая еще и красивее, это пиретрум — многолетник, цветущий как разноцветная ромашка с лепестками от белого до насыщенного бордового и розового.

Его листья при растирании издают резкий запах, похожий на полынь, а содержащиеся в цветах пиретрины — это природные вещества, парализующие нервную систему вредителей.

Достаточно посадить одно растение в теплице или на грядке, чтобы забыть о паутинном клеще, тле, белокрылке и яблоневой плодожорке на долгие годы. Пиретрум неприхотлив, зимует без укрытия, легко размножается самосевом и идеально подходит для российского климата.

Еще одна достойная замена бархатцам — кореопсис: этот многолетник цветет так обильно, что листвы почти не видно, а вредители обходят его стороной. Третий вариант — монарда с яркими соцветиями, собранными в плотные шапки, и стойким мятно-лимонным ароматом, который отпугивает муравьев и тлю.

Все три цветка высаживают в мае семенами или рассадой на солнечное место, а дальше они растут сами, радуя глаз и защищая огород.

Ранее были названы 5 цветов для кашпо — не ломаются, не боятся дождя, цветут с мая по октябрь.