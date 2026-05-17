17 мая 2026 в 10:00

Никаких бархатцев: сажаете — и забываете про тлю и клещей: цветет как ромашка, пахнет как полынь

Реальная альтернатива бархатцам, которая еще и красивее, это пиретрум — многолетник, цветущий как разноцветная ромашка с лепестками от белого до насыщенного бордового и розового.

Его листья при растирании издают резкий запах, похожий на полынь, а содержащиеся в цветах пиретрины — это природные вещества, парализующие нервную систему вредителей.

Достаточно посадить одно растение в теплице или на грядке, чтобы забыть о паутинном клеще, тле, белокрылке и яблоневой плодожорке на долгие годы. Пиретрум неприхотлив, зимует без укрытия, легко размножается самосевом и идеально подходит для российского климата.

Еще одна достойная замена бархатцам — кореопсис: этот многолетник цветет так обильно, что листвы почти не видно, а вредители обходят его стороной. Третий вариант — монарда с яркими соцветиями, собранными в плотные шапки, и стойким мятно-лимонным ароматом, который отпугивает муравьев и тлю.

Все три цветка высаживают в мае семенами или рассадой на солнечное место, а дальше они растут сами, радуя глаз и защищая огород.

Проверено редакцией
Дарья Иванова
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
