Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин считает, что ни у кого нет сомнений в успехе специальной военной операции, которую Россия развернула на Украине, передает ТАСС. По его словам, россияне восхищаются тем, как стойко и мужественно население Донбасса последние восемь лет противостоит киевскому режиму.

Население России просто восхищается мужеством и стойкостью населения Донбасса, людей, которые в течение последних восьми лет вели борьбу с киевским режимом и продолжают вместе с российскими военными эту освободительную операцию. И у нас ни у кого нет сомнений, что победа будет за нами, — сказал Нарышкин.