https://static.news.ru/photo/61a8bb40-6e77-11ea-89d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Петр Зуев/ТАСС

В Новосибирском государственном техническом университете издали первый учебник по лингвистике жестовых языков на русском языке.

Пособие даёт максимально полное представление о русском жестовом языке и предназначен в первую очередь для подготовки переводчиков РЖЯ. Оно также будет интересно студентам, обучающимся по направлениям «Фундаментальная и прикладная лингвистика», «Специальное (дефектологическое) образование», профиль «Сурдопедагогика», сообщается на сайте университета.

Этот учебник повышает престиж РЖЯ в глазах его носителей, позволяет взглянуть на него как на полноправный язык. Примечательно, что в его создании активно принимали участие и носители РЖЯ, — рассказала доцент кафедры филологии НГТУ НЭТИ Светлана Буркова.

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