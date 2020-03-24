В Новосибирском государственном техническом университете издали первый учебник по лингвистике жестовых языков на русском языке.
Пособие даёт максимально полное представление о русском жестовом языке и предназначен в первую очередь для подготовки переводчиков РЖЯ. Оно также будет интересно студентам, обучающимся по направлениям «Фундаментальная и прикладная лингвистика», «Специальное (дефектологическое) образование», профиль «Сурдопедагогика»,
Этот учебник повышает престиж РЖЯ в глазах его носителей, позволяет взглянуть на него как на полноправный язык. Примечательно, что в его создании активно принимали участие и носители РЖЯ, — рассказала доцент кафедры филологии НГТУ НЭТИ Светлана Буркова.
Ранее эксперты Роскачества составили список безопасных образовательных порталов, которые подготовили бесплатные программы для тех, кто находится на самоизоляции из-за распространения коронавируса. В организации подчеркнули, что существуют не только добросовестные сайты, но и мошеннические, поэтому перед вводом персональных данных и оплаты курсов со скидкой необходимо убедиться в безопасности платформы, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен