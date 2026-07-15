Нежный, как облако, и сочный, как лето: беру творог и сезонные фрукты — готовлю «Солнечную пташку»

Нежный, как облако, и сочный, как лето: беру творог и сезонные фрукты — готовлю «Солнечную пташку»

Этот пирог — палочка-выручалочка, когда хочется чего-то домашнего, но без лишней мороки. Сливы, абрикосы или замороженные ягоды — любой вариант работает на ура.

Ингредиенты

Творог 9% — 400 г, масло сливочное — 120 г, мука пшеничная — 120 г, сахар — 100 г, яйца — 4 шт., сахар ванильный — 10 г, разрыхлитель — 1 ч. л., соль — по вкусу, сливы — 300 г, сахарная пудра — для украшения.

Как готовлю

Сначала взбиваю размягченное масло с сахаром миксером до пышной светлой массы — это минуты 3-4, не меньше. Не останавливая миксер, по одному вбиваю яйца, жду полного объединения, чтобы тесто было воздушным. Тем временем добавляю творог (жирный, не сухой, иначе будут крупинки), просеиваю муку с разрыхлителем, солю и перемешиваю — тесто выходит густым, как на кекс.

Перекладываю массу в смазанную форму, сверху вдавливаю ломтики слив или персиков. Пеку при 180°C около 30-35 минут до сухой зубочистки, если верх румянится быстрее — накрываю фольгой. Готовому пирогу даю остыть в форме минут 20 — тесто стабилизируется, и его легко нарезать на аккуратные куски.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Пирог получился высоким, сочным — сливы дали ровно столько сока, сколько нужно. Хранится он отлично: на второй день стал только ароматнее.