Незаметно и надолго: врачи рассказали о трендах косметологии на 2021 год

Россиянки больше не гонятся за огромным количеством бьюти-процедур и «утиными губами». Теперь в моде естественность и экономически выгодные изменения во внешности. Косметологи ликуют: дамы всё чаще просят подчеркнуть природную красоту, а не менять лицо кардинальным образом. Какие процедуры пользуются особым спросом у жительниц России, почему некоторые из них очень опасны и что упускают женщины в погоне за надуманной красотой — в материале NEWS.ru.

Звёздный укольчик

Из-за пандемии коронавируса, в период которой было введено множество различных запретов, россиянки стали меньше посещать косметологов. Высокий интерес к этим специалистам остался только у самых смелых и жаждущих «чудо-преображений» женщин. Об этом NEWS.ru рассказала врач-косметолог Светлана Темираева. По словам эксперта, за последний год сохранился спрос на различные инъекционные процедуры, а также появились новые тренды.

Спросом пользуется процедура «углы Джоли». Это когда под нижнюю челюсть вводится филлер, чтобы чуть вывести её вперёд. Конечно, губы в плоской технике и «бантик» популярны. Сами девушки сейчас всё чаще просят скорее слегка подправить губы, чем их значительно увеличить. Я сама за натуральность, никаких губ «уткой». Мои клиентки даже такого и не просят. Из аппаратных процедур пользуется спросом SMAS-лифтинг (ультразвуковая подтяжка лица). Он разглаживает кожу и восстанавливает её упругость без операций и инъекций. Светлана Темираева врач-косметолог врач-косметолог

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Подчеркнуть, а не прибавить

С тем, что наконец-то вернулась мода на натуральность, согласилась и врач-косметолог Александра Гонт. Теперь дамы хотят, чтобы результат всех манипуляций выглядел максимально естественно и окружающие даже не замечали таких эстетических вмешательств. По словам специалиста, нередко россиянки просят именно увлажнить и слегка омолодить губы, а не изменить их объём. Да и в целом выбирают процедуры исходя из их экономической выгоды.

Из-за пандемии люди стали хуже жить, даже обеспеченные. Начали экономить, поэтому россиянки теперь предпочитают долгосрочные процедуры. Они перестали заниматься профилактикой, а начали уже скорее лечение проблем. Поэтому востребованы сейчас и мезонити. Их ставят один раз, и эффект длится долго. Это как раз не сильно меняет лицо, отпадает необходимость вводить большое количество филлеров. Очень популярным остаётся ботулотоксин, но изменились методики. Раньше добивались эффекта, чтобы лицо было полностью обездвижено. Сейчас это мягкие подколки, когда понемногу расслабляют мышцы лица. Чтобы не убрать мимику, а лишь ослабить её. Александра Гонт врач-косметолог, дерматолог, член Российского Общества медицинской эстетики и мезотерапии врач-косметолог, дерматолог, член Российского Общества медицинской эстетики и мезотерапии

Ещё одной популярной и модной процедурой становится перманентный макияж, добавила косметолог в беседе с NEWS.ru. По её словам, новые техники помогают незаметно и естественно восстановить форму губ и бровей. Эксперт уточнила, что агрессивные цвета в таком случае не используют — это очень простит девушек. Кстати, такая процедура особенно актуальна в условиях нынешних ограничений — обязательного ношения масок в общественных местах, которые размазывают обычный макияж.

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Опасно и безвкусно

Россиянки также прибегают к инъекционной ринопластике, желая без операции исправить форму носа, добавила Александра Гонт. Эксперты считают, что в ближайшее время эта косметическая манипуляция не потеряет своей популярности. По словам медика, такая ринопластика является достаточно опасной и требующей «ювелирной проработки». Ведь в носу проходит множество крупных сосудов, и если случайно попасть в один из них, осложнений не миновать. Может возникнуть воспаление или даже некроз тканей. Поэтому к выбору косметолога нужно относиться со всей серьёзностью. К тому же не все анатомические особенности можно исправить инъекционной ринопластикой, заключила эксперт.

Против подобных процедур выступил пластический хирург Тигран Алексанян. Медик пояснил, что инъекционная ринопластика может обернуться очень печальными последствиями и лучше о таких бьюти-процедурах совсем забыть. Специалист призывает к естественности и проведению касающихся красоты вмешательств в случае обоснованной необходимости.

Я противник всего этого, только за то, на что есть объективные показания. Это возрастные изменения, какие-то дефекты во внешности. А в 90% случаев происходит как раз наоборот. Например, удлинение челюсти — это безвкусица, в редких случаях её можно делать, когда есть «птичье» лицо (проваленная челюсть). А когда такая процедура имеет массовость, девушки теряют свою индивидуальность, становятся одинаковыми «инстаграмными лицами». Ставить препараты в нос — это вообще недопустимо. Очень велик риск развития некроза. Тем более сейчас много неквалифицированных специалистов, предлагающих подобные услуги. Тигран Алексанян пластический хирург, доктор медицинских наук пластический хирург, доктор медицинских наук

Также врач добавил, что хирургия и косметология друг друга не отрицают. Поэтому различные поддерживающие косметические процедуры при возрастных изменениях — это не плохо. Главное — не подходить к этому с излишним фанатизмом и не обращаться к специалистам, лишь отдавая дань надуманной моде.