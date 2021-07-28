Невзоров оценил слова полковника о «позорном» интервью

Журналист Александр Невзоров заявил, что ветеран Чеченской войны Николай Баталов не должен стыдиться своих эмоций, вспоминая своё интервью. Он признался, что их давний разговор стал кладезью цитат и одним из известнейших со времён чеченской кампании, пишет Lenta.ru.

Невзоров использовал его в своём фильме «Чистилище». Журналист не сомневался в своих действиях, при этом он даже не сразу понял, что именно наговорил военный на камеру, потому что сам был контужен. Он просмотрел запись только в Петербурге.

Я считаю, что он не только не опозорен, а по-настоящему прославлен, потому что просто быть полковником не сложно, а вот быть полковником, который говорит правду о том, что происходит — это колоссальная редкость и этим надо гордиться, — заявил Невзоров.

Невзоров отметил, что военные боятся говорить правду. Он сказал, что они всегда жалеют, когда проявляют искренность.

Ранее воевавший в Чечне полковник Николай Баталов рассказал, как получилось скандальное интервью с Александром Невзоровым.