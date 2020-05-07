Невыпускные классы в Москве переведут на свободное обучение с 18 мая

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Московский мэр Сергей Собянин заявил, что с 18 мая отменит домашние задания и оценки для всех школьников, кроме учеников девятых и одиннадцатых классов.

С 18-го до 31 мая дистанционное обучение будет проводиться в режиме свободного посещения консультаций для обобщения и повторения ранее пройденного материала. Домашних заданий и оценок не будет, — отметил Собянин.

Мэр уточнил, что выпускники продолжат учиться в прежнем режиме до объявления сроков государственных экзаменов Министерством просвещения.

Как писал NEWS.ru, власти Москвы продлили режим самоизоляции до 31 мая. Ношение масок и перчаток в транспорте, магазинах и других общественных местах станет обязательным с 12 мая.