Невролог объяснила, почему может болеть шея после сна Невролог Вешникова: боль в шее после сна может быть связана со снижением кровоснабжения

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Зачастую боль в шее после сна может быть связана с дегенеративно-дистрофическими изменениями в организме: тканям недостаёт питания из-за снижения местного кровоснабжения, заявила невролог Светлана Вешникова. Она назвала это фактором запущенного процесса старения, пишет РИАМО.

Нарушение гигиены сна часто связано с отсутствием ортопедической подушки и матраса. За счёт этого во время сна шея и голова принимают неправильное положение. Мышцы спазмируются, нарушаются отток и приток венозной и артериальной крови — это застойное явление в шейном отделе позвоночника, — заверила Вешникова.

Она добавила, что причиной болей в шее может быть стресс или долгая работа за компьютером. По её словам, люди обычно принимают неправильное сидячее положение: голова выносится вперёд, из-за этого спазмируются мышцы и обедняются кровотоки. Вешникова рассказала, что боль в шее после сна может быть симптомом генетического заболевания. По её словам, при частых жалобах на боль в шее по утрам следует обратиться к врачу.

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