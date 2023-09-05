Невролог назвала способы борьбы с тревожностью Невролог Данилевская: тревога может быть вызвана вредными привычками

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Состояние тревоги, представляющее собой беспредметный страх, может быть вызвано наличием вредных привычек, таких как курение, злоупотребление алкоголем, пристрастие к сладкому или азартным играм, предупредила врач-невролог Галина Данилевская. В разговоре с LIFE.ru она посоветовала отказаться от них для борьбы с тревожностью.

Ощущение тревоги формируется в миндалевидном теле — структуре головного мозга, выполняющей защитную роль «инстинкта самосохранения». Активность миндалевидного тела повышается при наличии невроза и депрессии, — пояснила Данилевская.

Специалист подчеркнула, что тревожность часто является следствием неспособности принимать решение. Врач посоветовала не бояться сделать выбор из страха упустить что-то. По ее словам, даже после принятия неправильного решения всегда можно попробовать заново. Помочь в борьбе с симптомами поможет планирование распорядка дня, ведь часто тревога формируется из-за страхов о будущем.

Гормоны стресса можно снизить при помощи физической активности. Невролог также порекомендовала не пренебрегать сном. Полноценный отдых поднимет настроение, укрепит память, поможет концентрироваться на важном. Если же тревога сильно мешает привычному образу жизни, следует обратиться за помощью к специалисту.

Данилевская добавила, что основными симптомами тревоги являются боль в сердце, тахикардия, тошнота, головная боль. Кроме того, может участиться мочеиспускание. Психолог заключила, что эти признаки могут свидетельствовать и о наличии заболеваний, поэтому лучше пройти полное обследование.

Фитнес-тренер Эдуард Шакула ранее посоветовал заняться йогой или пилатесом для избавления от головных болей. По его словам, принесут пользу упражнения на расслабление и растяжку — они позволят снизить напряжение в мышцах шеи и верхней части спины.