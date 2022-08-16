Невролог назвала неочевидные признаки усталости мозга Невролог назвала ухудшение памяти и концентрации внимания признаками усталости мозга

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Невролог и педиатр Ольга Гофман назвала в беседе с Lenta.ru неочевидные симптомы проблем в организме и порекомендовала регулярно проводить психоневрологическую проверку того, как работает мозг и все ли с ним в порядке. Так, ухудшение памяти свидетельствует о том, что мозг устал, а нервной системе нужен отдых.

Кроме того, об усталости мозга могут говорить нарушение концентрации внимания и растерянность, что особенно актуально для перенесших COVID-19. В работе и личной жизни к этим признакам добавляется постоянное зависание в гаджетах и зависимость от них, невозможность сосредоточиться на одном деле и нежелание приступать к работе.

Не стоит оставлять без внимания симптомы, которые сигнализируют о нарушениях работы нервной системы. Помимо слабости, утомляемости, бессонницы, легкой раздражительности это могут быть головные боли, боли в спине, онемение конечностей и ползание мурашек по спине, ногам и рукам, — добавила невролог.

Если эти признаки не проходят в течение длительного периода, следует записаться к специалисту для постановки диагноза и лечения. Самолечением в таких случаях заниматься не рекомендуется.

Ранее главный внештатный детский специалист Минздрава России по медицинской реабилитации Татьяна Батышева рассказала, что у детей, которые перенесли заболевание коронавирусной инфекцией, ухудшаются когнитивные функции. Самыми частыми проявлениями постковидного синдрома в этой ситуации являются хроническая усталость, повышенная утомляемость, слабость и нарушения сна, а также стойкие нарушения концентрации внимания и памяти.