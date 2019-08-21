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Жительница Приморья отсудила у повара компенсацию морального и материального вреда из-за свадебных тортов. Угощение привело большую часть гостей торжества, включая невесту, на больничную койку с отравлением.

Заказчица и её несовершеннолетний сын были доставлены в больницу с диагнозом «сальмонеллёз». Такой же диагноз был выставлен всем, кто употреблял торты, — приводит Life заявление прокуратуры региона.

Выяснилось, что кондитерские изделия были сделаны под заказ у работавшего на дому повара. Суд обязал кондитера вернуть невесте свыше 4,2 тысячи рублей, потраченных на торты, выплатить 20 тысяч рублей для компенсации морального вреда и заплатить штраф в размере 12,4 тысячи рублей.

Ранее News.ru писал о массовом отравлении в Ульяновской области. Причиной стало сделанное на дому подсолнечное масло. В крови жертв обнаружили кумарин — вещество, используемое в качестве основы для крысиного яда. Как выяснила проверка, оно содержалось в семечках, из которых было изготовлено масло. Всего пострадали 11 человек, двое скончались.

Возбуждено уголовное дело, сыщики работают по статье о производстве и сбыте товаров ненадлежащего качества, которые повлекли смерть двух или более человек.