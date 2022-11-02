«Неудачный ход»: риелтор оценил рекламу квартир с бомбоубежищем

Фото: АГН «Москва»

Бомбоубежище

Рекламировать квартиры, указывая, что в доме есть бомбоубежище, неправильно, сказал в беседе с NEWS.ru член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков. По его мнению, такие детали могут только отпугнуть потенциального покупателя или арендодателя. Барсуков подчеркнул, что одно из важнейших правил рекламы — не давить на негативный фактор.

Это неудачный ход. При попытке рекламировать квартиру, как и в любой другой рекламе, использование негативного фактора является путем к провалу. Глядя на такое объявление, человек может подумать: «Ну и зачем мне это надо? Бомбоубежище какое-то, люди разные будут туда бегать». Я бы такое не использовал в рекламе. И никто сейчас не станет воспринимать это в качестве дополнительного фактора безопасности, — подчеркнул эксперт.

Он рассказал, что в США подготовка бомбоубежищ является крайне распространенной практикой. Одни это делают, потому что живут в местах, которые могут быть опасны во время урагана. Другие находятся под влиянием конспирологических теорий.

В Штатах это такая исторически сложившаяся особенность. Если в России когда-нибудь ситуация в обществе станет похожей, то в таких объявлениях еще может появиться смысл. Сейчас такие детали будут скорее пугать людей, — добавил Барсуков.

Специалист уточнил, что история вокруг подобных объявлений раздута в СМИ, на деле повсеместно такой рекламы не наблюдается.

Накануне Telegram-канал «Осторожно, Москва» написал, что в объявлениях о продаже московских квартир появился пункт о наличии бомбоубежищ в доме. Одну из таких реклам разместил владелец трехкомнатной квартиры на «Фрунзенской».

Ранее полковник в отставке и военный обозреватель Виктор Литовкин в разговоре с NEWS.ru рассказал, что бомбоубежища являются важнейшим элементом защиты жизни и здоровья граждан, они должны быть готовы на всякий случай. По его словам, укрытия могут понадобиться не только во время войны. Речь также идет о землетрясениях, наводнениях и техногенных катастрофах. Также Литовкин заявил, что в 1990-е годы бомбоубежища были распроданы.