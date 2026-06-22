Нет, я не сошел с ума. Шашлык из готового окорока — это гениально

Нет, я не сошел с ума. Шашлык из готового окорока — это гениально

Забудь про многочасовое маринование. Этот шашлык собирается за минуту, а по вкусу даст фору любому стейку на костре.

Ингредиенты

Лук красный — 3 шт, окорок варено-копченый — 300 г, картофель молодой — 24 шт, соль — по вкусу, перец болгарский — по вкусу.

Как готовлю

Сначала отвариваю молодой картофель в подсоленной воде до готовности и даю ему остыть. Тем временем режу окорок и картошку крупными кубиками, а лук — крупными секторами. Самое сложное — это собрать все на шпажки: чередую три картофелины с кубиками ветчины и луком. Потом просто жарю на углях, часто переворачивая, чтобы окорок прогрелся, а картошка покрылась хрустящей корочкой. Все, готово.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Шашлык из готового окорока — это читерство чистой воды. Мясо уже копченое, сочное, на шампуре держится отлично, а картошка пропитывается жиром и становится хрустящей. Главное — не пережарить, пары минут на углях хватит. Советую подавать с острым соусом: сладость окорока и перец — бомбический контраст.