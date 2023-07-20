«Нет логики»: юрист раскритиковал новые штрафы за уклонение от мобилизации Юрист Тригнин усомнился в эффективности повышения штрафов за уклонение от мобилизации

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Принятие поправок, предполагающих повышение штрафа за уклонение от призыва в рамках мобилизации, не имеет под собой логического обоснования, заявил председатель Военной коллегии адвокатов Владимир Тригнин в комментарии для NEWS.Ru. По его словам, такие меры не окажут серьезного влияния.

Юрист напомнил, что в будущем в России создадут единый реестр, в котором будут собраны все данные, связанные с воинским учетом граждан. В нем будут отображаться сведения о месте жительства человека, его работе и семейном положении, при этом реестр будет обновляться.

Эта информация будут автоматически появляться в данном реестре, поэтому на каком основании обязывают еще и гражданина сообщать данную информации, и тем более привлекать к ответственности, непонятно, — заявил Тригнин.

В реестре также будет размещаться повестка, обязывающая военнообязанного гражданина явиться в военкомат. При неявке его могут привлечь к ответственности за уклонение от мобилизации, что наказывается штрафом или лишением свободы.

В этом случае также не ясно, зачем еще больше ужесточать штрафы. На мой взгляд, в этих поправках нет логики, сильно они не повлияют, поэтому обязательно буду следить за тем, примут ли их окончательно, — подытожил юрист.

Комитет Госдумы по госстроительству одобрил законопроект о повышении штрафов за несообщение о новых данных в военкомат 20 июля. Сумму предлагается увеличить до 20 тысяч рублей, тогда как раньше она не превышала трех тысяч рублей. Штраф за неявку по повестке же может быть увеличен в 100 раз — до 50 тысяч рублей.