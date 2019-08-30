Несогласованная акция протеста, организованная оппозицией, завершилась в столице.
Согласно данным МВД, в митинге принимали участие около 750 человек. К настоящему времени большая их часть разошлась. На Пушкинской площади остались всего несколько десятков человек.
Место проведения акции было оцеплено бойцами ОМОН и сотрудниками Росгвардии, однако силовики никого не задерживали.
Ранее News.ru писал, что двое протестующих подрались, но конфликт был прекращён без вмешательства полиции. Поводом для него послужил плакат в поддержку сестёр Хачатурян.