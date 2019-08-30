https://static.news.ru/photo/f61f0e8e-cc04-11e9-a4a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Несогласованная акция протеста, организованная оппозицией, завершилась в столице.

Согласно данным МВД, в митинге принимали участие около 750 человек. К настоящему времени большая их часть разошлась. На Пушкинской площади остались всего несколько десятков человек.

Место проведения акции было оцеплено бойцами ОМОН и сотрудниками Росгвардии, однако силовики никого не задерживали.

Ранее News.ru писал, что двое протестующих подрались, но конфликт был прекращён без вмешательства полиции. Поводом для него послужил плакат в поддержку сестёр Хачатурян.