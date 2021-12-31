Несанкционированные митинги в РФ назвали главной причиной дестабилизации

В России вступила в силу новая концепция противодействия преступности, передаёт РИА Новости. Обеспечение государственной и общественной безопасности должно будет реализовываться за счёт защиты прав и свобод граждан, собственности и традиционных российских духовных и нравственных ценностей. А главным способом дестабилизации общественно-политической обстановки, согласно концепции, считается вовлечение жителей страны в несанкционированные митинги.

Изменённая государственная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» вступила в силу в России с 1 января 2022 года. Нововведения коснулись программы, действовавшей с апреля 2014 года.

Она призвана укрепить гражданский мир, политическую и социальную стабильность, законность и правопорядок, усовершенствовать механизмы взаимодействия общества и государства, а также искоренить коррупцию.

Конкретная задача — снизить к 2030 году по сравнению с 2021-м доли тяжких и особо тяжких преступлений в общественных местах до 5,27%, а смертность в ДТП до четырёх человек на 100 тысяч населения.

Также концепцией предусмотрено возвращение в Россию до 2030 года не менее полумиллиона соотечественников, проживающих за рубежом.

Ранее стало известно, что в 2022 году в РФ поднимут минимальный возраст, который позволит владеть одним-двумя видами оружия. В наступившем году это можно будет делать не в 18 лет, а в 21 год, говорится в документе, опубликованном на портале нормативных актов. Корректировки в закон вступят в силу с 29 июня.