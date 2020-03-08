https://static.news.ru/photo/16bc5abe-6149-11ea-9842-fa163e074e61_660.jpg Фото: 53.mchs.gov.ru

Жительница новгородского посёлка Демянск во время прогулки с собакой случайно обнаружила склад времён войны с 736 немецкими боеприпасами. Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС.

Сотни артснарядов, миномётных и противотанковых мин лежали в 300 метрах от Демянска, — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что 8 марта сапёры вывезли взрывоопасные предметы на специальную площадку в Демянском районе и подорвали их. Операция по уничтожению боеприпасов прошла штатно, пострадавших не было, заявили в управлении МЧС.

Как писал NEWS.ru, около тысячи человек были эвакуированы из жилых домов и учреждений в городе Коуржиме на востоке Чехии. Там была обнаружена авиабомба времён Второй мировой войны.