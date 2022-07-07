«Нельзя уподобляться Украине»: Царев дал оценку высказываниям Зеленского Экс-депутат Верховной рады Царев: чтобы отдать Зеленского под суд, нужно сначала победить в конфликте на Украине

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Владимир Зеленский

Россия не должна уподобляться Украине по части громких заявлений, которые не имеют никаких последствий, заявил в беседе с NEWS.ru экс-руководитель парламента Новороссии Олег Царев. Он подчеркнул, что перед тем как отдать президента Украины Владимира Зеленского под суд, необходимо «выиграть войну». Не стоит устраивать «опереточное шоу», что иногда позволяют себе некоторые российские чиновники, дискредитируя тем самым Россию, отметил Царев.

Тут надо понимать, что для того, чтобы отдать Зеленского под трибунал, надо сначала выиграть в конфликте. Устраивать какие бы то ни было трибуналы до победы — это не более чем опереточное шоу. Нам ни в коем случае нельзя уподобляться Украине, если мы говорим, то после этого должны обязательно выполнять обещанное. К сожалению, сейчас некоторые наши чиновники позволяют себе делать громкие заявления, а последствий после этих высказываний не следует. Тем самым, по моему мнению, они достаточно серьезно дискредитируют саму Россию, а это, в свою очередь, совершенно непозволительно, — заявил Царев.

Ранее депутат Госдумы Алексей Черняк выразил уверенность в том, что Зеленского могут признать военным преступником. Парламентарий заявил, что украинский лидер должен ответить за целый ряд преступлений, в числе которых геноцид собственного народа, пропаганда фашизма, пытки российских военнопленных, обстрелы жителей ДНР и ЛНР.

Так депутат отреагировал на призыв Зеленского создать трибунал против России.