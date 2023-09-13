Нейропсихолог назвала причину низкой работоспособности Психолог Хвингия назвала негативное мышление причиной низкой работоспособности

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Зацикленность на негативных событиях жизни может быть причиной низкой работоспособности, потому что фокусирование внимания на отрицательных фактах снижает концентрацию внимания и пагубно влияет на здоровье, рассказала в беседе с «Радио 1» нейропсихолог Ирина Хвингия. По ее словам, постоянное обдумывание проблем может также привести к снижению аппетита и нарушению сна.

Даже если у нас небольшая проблема, мы ее постоянно обдумываем, и в результате у нас нарушается сон, аппетит, снижается концентрация внимания, общая работоспособность. То есть у нас мозг находится в напряженном состоянии, — пояснила специалист.

Психолог подчеркнула, что если направлять слишком много внимания на негативные моменты, то у человека не остается ресурсов для поиска решения этой проблемы.

Хвингия напомнила, что избавиться от мучающего негатива можно только в спокойном состоянии, и для его достижения можно попытаться найти в негативных ситуациях плюсы. Так у человека появятся силы на решение проблемы, заключила специалист.

Ранее врач-психотерапевт Ирина Крашкина рассказала, что в борьбе с приступом тревожности помогут дыхательные упражнения. Специалист посоветовала вдыхать и выдыхать под счет. В процессе выполнения упражнений также следует на несколько секунд задерживать дыхание.