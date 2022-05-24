Недолив бензина в России назвали надуманной проблемой Президент Независимого топливного союза Баженов: недолив бензина — скорее надуманная проблема

Автомобильная заправочная станция / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Недолив бензина на российских автомобильных заправках — скорее надуманная проблема, заявил президент Независимого топливного союза Павел Баженов в разговоре с Lenta.ru. Такие случаи бывают, но не являются массовыми. Владельцам заправочных станций важна репутация, им невыгодно экономить на клиентах таким образом, отметил он.

Проблема не распространённая, она скорее в голове. Недолив — это такой же недовес. Мы же не контролируем пачки молока, например. Есть стандартная процедура, колонки проходят обязательную аттестацию на заправках. Всё везде доливают, скорее это субъективные ощущения и информационный шум создают впечатление, что проблема носит массовый характер, — сказал Баженов.

Он добавил, что раньше эту тему активно продвигал Росстандарт, так как «натягивал на себя дополнительные полномочия».

Самостоятельно понять, достаточно ли топлива залили в бак, не удастся, предупредил Баженов. У бензина переменная плотность в зависимости от температуры, и показания автомобиля из-за этого неточны. Если же есть сомнения в качестве работы конкретной станции, специалист посоветовал обратиться в Роспотребназдор и Росстандарт.

При этом биржевые цены на бензин в России в мае обвалились до минимальных значений с 2016 года. Нефтекомпании, которые ограничены в возможностях экспорта из-за санкций, вынуждены поддерживать загрузку НПЗ: по мнению экспертов, цены снизятся и на заправках, вынужденных бороться за потребителя.