Биржевые цены на бензин в России обвалились до минимума с 2016 года «Коммерсант»: биржевые цены на бензин упали до минимума с 2016 года на фоне санкций

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Биржевые цены на бензин в России в мае обвалились до минимальных значений с 2016 года. Нефтекомпании, которые ограничены в возможностях экспорта из-за санкций, вынуждены поддерживать загрузку НПЗ: по мнению экспертов, которое приводит «Коммерсант», цены на бензин снизятся и на заправках, вынужденных бороться за потребителя.

23 мая стоимость бензина АИ-92 на бирже Санкт-Петербурга достигла 37,2 тысячи рублей за тонну, снизившись на 1,5% к предыдущему торговому дню. В среднем с начала месяца биржевая цена составила 38,9 тысячи рублей за тонну — это самый низкий уровень цен в мае с 2016 года. С начала года цена на эту марку топлива упала почти на 30%. Стоимость АИ-95 за день уменьшилась на 1% — до 41,3 тысячи рублей за тонну.

Отмечается, что бензин стал резко дешеветь в конце февраля, после начала спецоперации на Украине и введения санкций против России. Кроме того, укрепление рубля снижает привлекательность экспорта и стимулирует поставлять больше топлива на внутренний рынок, для чего требуется снижать цены.

Вслед за уменьшением оптовых цен на бензин операторы АЗС снижают цены и на заправках. По оценкам экспертов, в дальнейшем растущая конкуренция будет вынуждать заправки бороться за потребителя: крупные нефтекомпании улучшают бонусные программы, а независимые АЗС вынуждены снижать цены.

Ранее сообщалось, что средние цены на бензин в России за литр АИ-92 и АИ-95 с 9 по 15 мая упали на одну копейку. Стоимость АИ-98 за литр остались без изменений. Согласно данным Росстата, снижение стоимости на бензин было зарегистрировано в 14 субъектах РФ. Отмечается, что больше всего он подешевел в Тыве — на 2,4%. Цены же в Воронежской области и Ямало-Ненецком автономном округе выросли на 0,2%.