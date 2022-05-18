Росстат: в России подешевел бензин АИ-92 и АИ-95 Росстат: средние цены по России на бензин АИ-92 и АИ-95 снизились на копейку

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Средние цены на бензин в России за литр АИ-92 и АИ-95 с 9 по 15 мая упали на одну копейку, следует из данных Росстата. Стоимость АИ-98 за литр остались без изменений.

Стоимость марки бензина АИ-92 теперь составляет 47,32 рубля, в то время как АИ-95 — 51,39 рублей, средняя цена за АИ-98 на текущий момент составляет 60,2 рубля, а стоимость дизельного топлива возросла на копейку.

Согласно данным Росстата, снижение стоимости на бензин было зарегистрировано в 14 субъектах РФ. Отмечается, что больше всего он подешевел в Республике Тыва — на 2,4%. Возросли же цены в Воронежской области, Ямало-Ненецком автономном округе — на 0,2%. В Республике Марий Эл, Чувашской Республике и Ростовской области цены выросли на 0,1%.

В Москве и Санкт-Петербурге за отчётный период ценовых изменений не зафиксировано.

В Соединённых Штатах ситуация с автомобильным топливом совсем иная, там цена бензина на автозаправках уже четвёртый раз за неделю установила исторический рекорд, достигнув $4,45 за один галлон (3,785 литра) (по состоянию на 14 мая). В прошлом году цена находилась на уроне $3 за галлон.

Президент США Джо Байден обвинил в рекордном росте цен на топливо, а также в росте стоимости продуктов главу российского государства Владимира Путина. По его мнению, высокая инфляция в стране стала результатом специальной операции России на Украине, а также пандемии коронавируса.