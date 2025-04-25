Не верите? Попробуйте сами! Мармелад из красного лука, который покорил всех

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Готовим мармелад из красного лука! Этот необычный деликатес перевернет ваше представление о луке — сладковато-пряная текстура с тонкой горчинкой станет изюминкой сырной тарелки или идеальным сопровождением к стейку.

500 г красного лука нарежьте тонкими полукольцами и томите на медленном огне 20 минут с 30 г сливочного масла. Когда лук станет мягким, добавьте 100 г коричневого сахара, 50 мл бальзамического уксуса, щепотку тимьяна и соль. Продолжайте готовить, помешивая, еще 30−40 минут, пока масса не загустеет до консистенции джема.

Горячий мармелад разлейте по стерильным банкам. При остывании он приобретет красивый рубиновый оттенок и плотную текстуру.

Совет: для пикантной версии добавьте в процессе 1 ч. л. горчичных зерен или розмарина. Подавайте с голубым сыром или жареной уткой — контраст вкусов вас удивит!

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