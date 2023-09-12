«Не стоит осуждать»: Пригожин выступил за возвращение Моргенштерна в Россию Пригожин выступил за возвращение Моргенштерна в Россию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иосиф Пригожин

Рэперу Моргенштерну (настоящее имя — Алишер Моргенштерн, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) следует дать второй шанс и позволить вернуться в Россию, заявил в беседе с NEWS.ru продюсер Иосиф Пригожин. По его словам, сейчас молодые артисты дезориентированы в мировом пространстве и легко попадают под чужое влияние и давление. Если же им удается осознать свои ошибки и публично извиниться, они заслуживают прощения.

Сегодня президент на ВЭФ отметил тенденцию возвращения уехавших ранее россиян. Я считаю, что мы можем не соглашаться с определенными высказываниями, но нам не стоит осуждать. Если люди изъявили желание вернуться в Россию, значит они осознали все «прелести» жизни вне дома. Если Моргенштерн осознал ошибки, публично извинился, то ему нужно дать второй шанс. Все эти блогеры и рэперы — молодые, зеленые еще, и могут попасть под давление, — сказал Пригожин.

Кроме того он отметил, что в последнее время в молодежь перестали вкладывать патриотические ценности, из-за чего она стала аполитичной и ориентирующейся на блогеров в YouTube и TikTok. Продюсер считает, что это серьезная проблема общества.

Ранее звездный адвокат Сергей Жорин заявил, что Моргенштерн сможет без последствий вернуться в Россию. По его словам, протокол за нарушение деятельности иноагента, который был составлен на исполнителя в этом году, вынесен с нарушением закона и надлежит обжалованию.

До этого Моргенштерн признался, что жалеет об эмиграции в США, и попросил прощения за то, что покинул Россию. В своем YouTube-канале он заявил, что скучает по родине, и выразил надежду, что однажды вернется в российские чарты. Музыкант рассказал, что пытался покорить американскую публику и записать треки с местными коллегами, но не вышло.