Не работа — мечта: стала известна зарплата водителя трамвая в Петербурге Зарплата петербургских вагоновожатых достигла 70 тысяч рублей в месяц

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Профессия водитель трамвая очень перспективная и хорошо оплачиваемая, считает водитель-наставник по техническому обучению СПб ГУП «Горэлектротранс» Евгений Стражев. По его словам, в среднем такой специалист в Санкт-Петербурге получает 60–70 тысяч рублей в месяц. Более того, треть этой суммы составляет стипендия на период теоретического обучения, а после курсов вам гарантировано трудоустройство, рассказал он в беседе с «МК в Питере».

Я заметил, что быстрее схватывают молодые, сложнее тем, кто старше 35 лет. Вагон ведь не так прост, как может показаться на первый взгляд. Знать нужно многое, — предупредил специалист.

Для того чтобы освоить профессию, необходимо пройти подготовку на специальных курсах, которые длятся 5,5 месяца. За это время нужно вызубрить должностную инструкцию, запомнить техническое устройство трамвая, успешно сдать экзамен в ГИБДД и многое другое, рассказал Стражев. Он также отметил, что несмотря на все сложности, желающих сесть за руль трамвая довольно много.

Ранее стало известно, сколько в Петербурге может получить актер-любитель за один съемочный день. Так, снимаясь в массовке, можно заработать от 800 до 1500 руб­лей, а дублерам платят 2000 рублей. Самый большой гонорар у актеров эпизодических ролей — 5000 рублей за половину съемочного дня.