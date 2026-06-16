Не люблю фрукты в мясе, но этот салат с абрикосами и сыром сломал мой шаблон

Не люблю фрукты в мясе, но этот салат с абрикосами и сыром сломал мой шаблон

Сладкий абрикос, пикантный голубой сыр и сочная курица. Я не шучу, это работает, как швейцарские часы.

Ингредиенты

Куриная грудка запеченная — 400 г, абрикос — 6 шт., сельдерей — 60 г, мята свежая — 4 веточки, сыр с голубой плесенью — 80 г, масло оливковое — 3 ст. л., мед — 1 ч. л., соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Сначала нарезаю запеченную куриную грудку тонкой соломкой и отправляю в глубокий салатник. Следом за ней идут абрикосы, нарезанные аккуратными ломтиками, нашинкованный сельдерей и листики мяты — они дадут свежесть.

Готовлю заправку: смешиваю оливковое масло, жидкий мед и щепотку соли, тщательно перемешиваю. Поливаю салат, аккуратно встряхиваю, чтобы не повредить абрикосы. Перед подачей щедро посыпаю раскрошенным голубым сыром и свежемолотым черным перцем. Все, можно рубить гостей.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Я обожаю, когда в еде есть спор: сладкое против соленого. Этот салат — абсолютный чемпион в этой дуэли. Больше всего меня удивило, что голубой сыр не перебивает абрикос, а подчеркивает его, делая вкус объемным. Получилось сочно, сытно и без грамма тяжести. Идеально для ужина, когда лень колдовать, но хочется чего-то «вау».