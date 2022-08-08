«Не лекарство»: офтальмолог оценила метод лечить глаза чайными пакетиками Офтальмолог Васильева раскритиковала идею лечить глаза чайными пакетиками

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В чае могут содержаться полезные вещества, например танин, который может снять отек с воспаленного глаза, однако прикладывание теплых чайных пакетиков к столь деликатному органу не может стать заменой нормальному лекарству, убеждена офтальмолог Ольга Васильева. Она подчеркнула в разговоре с изданием «Слово и Дело», что подобный метод также может быть полезен из-за принципа плацебо.

Это народная медицина, которая никаким образом не является доказательной, и применение ее совершенно неофициально. Возможно, в чае есть какие-то специфические вещества, тот же танин, которые могут убирать отек, но это не лекарство, — уточнила Васильева.

При этом, по ее словам, использование подобных методов может спровоцировать осложнения, так как это «не стерильные капли из аптеки». Офтальмолог заверила, что прикладывание чайных пакетиков к воспаленному глазу может вызвать более сильный воспалительный процесс. Васильева посоветовала обращаться к врачу с подобными проблемами и лечиться только тем, что посоветует медик.

Ранее офтальмолог Владимир Агеев заявил, что красные, синие и жёлтые линзы в солнцезащитных очках могут навредить глазам. Хуже всего в этом плане именно красный цвет, из-за него глаза быстро устают, подчеркнул специалист.