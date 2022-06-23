Офтальмолог предупредил об опасности цветных линз в солнцезащитных очках Офтальмолог Агеев предупредил об опасности цветных линз в солнцезащитных очках

Фото: shutterstock.com

Красные, синие и жёлтые линзы в солнцезащитных очках могут навредить глазам, предупредил офтальмолог Владимир Агеев в разговоре с «Газетой.Ru». Хуже всего в этом плане именно красный цвет, из-за него глаза быстро устают, подчеркнул специалист.

Длительное использование красных линз чревато перенапряжением глазных мышц: глаза быстро устают, начинает болеть голова, человек чувствует себя разбитым. Красный цвет плохо влияет не только на сами глаза, но и на нашу нервную систему и психологическое состояние. Такие стёкла могут вызвать быстрое переутомление или, наоборот, сделать человека раздражительным и агрессивным, — сказал Агеев.

Синие линзы, по его словам, меньше нагружают нервную систему, но всё равно вредны: они пропускают солнечные лучи синего спектра, что опасно для сетчатки. Жёлтые линзы, популярные у водителей, помогают видеть в плохую погоду и улучшают контрастность, а вот в солнечную — сильно слепят глаза, от чего повышается внутриглазное давление.

Научный директор Московского планетария Фаина Рублёва ранее рассказала, как безопасно для глаз смотреть на солнечное затмение. Она советует использовать специальный фильтр, который можно купить или приготовить старинным способом — закоптить стёклышко. Обычные солнечные очки не помогут, поскольку они пропускают очень много солнечного света.