Производитель обоев с украинским Крымом: «Исправим обязательно!»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Директор фабрики обоев Barton Wallpapers Станислав Учунжян заявил в разговоре с NEWS.ru, что его компания не собиралась делать никаких политических заявлений в связи с выпуском фотообоев с детской картой мира, на которой Крым представлен как часть Украины. По его словам, речь может идти о недосмотре со стороны сотрудника, взявшего для обоев старые лекала.

Ни в коем случае не хотели никого обидеть, буду разбираться. Также обещаю исправить это досадное недоразумение. Конечно же Крым российский, исправим обязательно, — подчеркнул он.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить факт продажи в магазине Leroy Merlin детских фотообоев с картой мира, где Крым изображен частью Украины. Изображение территории Крыма в таком виде обнаружили жители Москвы. На этой же карте не оказалось независимых республик Южной Осетии, Абхазии, ЛНР и ДНР. Володин назвал казус примером продвижения повестки НАТО на территории России.

Как стало известно NEWS.ru, сразу несколько российских производителей обоев с украинским Крымом поставляли свою продукцию Leroy Merlin. Также такие обои-карты продаются в других магазинах и маркетплейсах.