Не делайте это с ламинатом — иначе он испортится за год

Неправильный уход за ламинатом может привести к быстрой порче покрытия, деформации планок и потере внешнего вида. Основные ошибки связаны с использованием неподходящих моющих средств, избытком влаги и нарушением правил эксплуатации. Соблюдение простых правил ухода позволяет сохранить идеальное состояние ламинатного пола на долгие годы.

Избыточная влага при мытье приводит к вздутию стыков и деформации покрытия. Абразивные моющие средства и жесткие щетки царапают защитный слой. Хождение на каблуках и перемещение тяжелой мебели без защиты повреждает поверхность. Использование восков и масел для паркета вызывает появление пятен. Мытье полов паровой шваброй разрушает клеевые соединения. От прямых солнечных лучей выцветает цвет покрытия.

Правильный уход сохраняет первоначальный вид ламината на весь срок службы.

