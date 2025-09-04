Саммит ШОС — 2025
04 сентября 2025 в 19:21

Не делайте это с ламинатом — иначе он испортится за год

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Неправильный уход за ламинатом может привести к быстрой порче покрытия, деформации планок и потере внешнего вида. Основные ошибки связаны с использованием неподходящих моющих средств, избытком влаги и нарушением правил эксплуатации. Соблюдение простых правил ухода позволяет сохранить идеальное состояние ламинатного пола на долгие годы.

Избыточная влага при мытье приводит к вздутию стыков и деформации покрытия. Абразивные моющие средства и жесткие щетки царапают защитный слой. Хождение на каблуках и перемещение тяжелой мебели без защиты повреждает поверхность. Использование восков и масел для паркета вызывает появление пятен. Мытье полов паровой шваброй разрушает клеевые соединения. От прямых солнечных лучей выцветает цвет покрытия.

Правильный уход сохраняет первоначальный вид ламината на весь срок службы.

Ранее также сообщалось о частых ошибках, которые могут испортить весь ремонт. Уделите время проверке этих моментов и сэкономьте время, силы и нервы.

ремонт
советы
полы
материалы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
