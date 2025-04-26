Не бутерброд, а кулинарный шедевр: 3 обалденных соуса для ваших сэндвичей

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Хотите превратить обычный сэндвич в кулинарный шедевр? Эти три соуса — техасский, азиатский и классический — добавят вашему бутерброду новый вкус и аромат.

Техасский медовый ранч

Смешайте йогурт (200 г), мед (1/3 кружки), измельченный укроп (2 ст. л.), хлопья чили (4 ст. л.), кунжут (2 ст. л.), чеснок (2 зубчика) и соль (1 ч. л.). Добавьте молотый чеснок, лук, петрушку и горчичный порошок по вкусу. Идеален для куриных и овощных сэндвичей.

Азиатский соус

Разогрейте растопленное сливочное масло (2 ст. л.), добавьте чеснок (2 зубчика), тростниковый сахар (1 ст. л.), соевый соус (4 ст. л.), мед (4 ст. л.), кунжутное масло (1 ст. л.) и кайенский перец (1 ч. л.). Загустите кукурузным крахмалом (1 ч. л.). Отлично сочетается с говядиной и морепродуктами.

Классический чесночный

Просто смешайте майонез (200 г), измельченный чеснок (3 зубчика), лимонный сок (1 ст. л.) и немного зелени. Подходит к любым бутербродам.

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