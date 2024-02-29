Названы вредные в пожилом возрасте продукты Диетолог Михалева: пожилым следует отказаться от мяса и сыра

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Употребление в пожилом возрасте красного мяса и жирных молочных продуктов, особенно сыра, может привести к проблемам со здоровьем, рассказала РИАМО врач-эндокринолог, врач-диетолог Оксана Михалева. Как пояснила специалист, мясная гастрономия повышает риск рака кишечника, желудка, репродуктивной системы и мочевого пузыря. Помимо этого, в красном мясе много жира, холестерина и соли, все это может вызвать у пожилых ожирение, гипертонию и диабет.

Сыр — это довольно полезный продукт, если его употреблять в умеренных количествах, не более 20-30 г в день. Это хороший источник кальция для пожилых. Однако если употреблять его в больших количествах, то за счет высокого содержания соли и холестерина он повысит риск развития гипертонии, атеросклероза и снижения функции почек, — сообщила врач.

Кроме того, Михалева советует пожилым уменьшить употребление соли, кондитерских изделий и белого хлеба, включая булочки. По ее словам, злоупотребление хлебобулочными изделиями из муки высшего сорта, а также промышленной выпечкой грозит развитием ожирения и сахарного диабета 2-го типа.

Врач-эндокринолог Анастасия Силаева ранее заявила, что рождение крупного ребенка может вызвать у женщины диабет. Как пояснила медик, в группу риска по сахарному диабету также входят пациенты с ожирением и гипертонией.