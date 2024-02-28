Женщин предупредили о рисках при рождении крупного ребенка Эндокринолог Силаева: рождение крупного ребенка может вызвать у женщины диабет

Рождение крупного ребенка может вызвать у женщины диабет, предупредила в беседе с «Радио 1» врач-эндокринолог Анастасия Силаева. Как пояснила медик, в группу риска по сахарному диабету также входят пациенты с ожирением и гипертонией.

Существуют такие факторы риска для развития сахарного диабета, как пожилой возраст, гипертония, избыточная масса тела пациента, ожирение, нарушение обмена холестерина. Это еще и рождение крупного плода в анамнезе, — сообщила эндокринолог.

Кроме того, спровоцировать болезнь может перенесенный коронавирус, стресс и гипертония. При этом сухость во рту не всегда будут свидетельствовать о наличии диабета. На заболевание также могут указывать слабость и кожный зуд. Часто о его наличии пациенты узнают только при подготовке к операции, проходя диагностику.

Ранее врач-эндокринолог Камиля Табеева рассказала, что повышенная жажда может быть симптомом нарушений в работе гипоталамуса и гипофиза в мозге. По ее словам, при этом заболевании, имеющем также название «несахарный диабет», почки теряют способность фильтровать воду. Также повышенная жажда является одним из симптомов кровопотери, сахарного диабета, заболеваний почек и печени, а также некоторых психических расстройств.