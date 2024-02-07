Эндокринолог назвала опасную причину постоянного желания пить Врач Табеева: постоянное чувство жажды может говорить о нарушениях в мозге

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Повышенная жажда может быть симптомом нарушений в работе гипоталамуса и гипофиза в мозге, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач-эндокринолог Камиля Табеева. По ее словам, при этом заболевании, имеющем также название «несахарный диабет», почки теряют способность фильтровать воду.

Такое состояние связано с дефицитом или дефектом воздействия на почки специального гормона — вазопрессина. Он выделяется гипоталамусом, накапливается в задней доле гипофиза, контролирует уровень воды в организме, регулирует ее количество, которое выводится почками, — пояснила специалист.

Она добавила, что при отсутствии воздействия вазопрессина на нужные рецепторы в почках человек испытывает сильную жажду и способен выпить от 3 до 18 литров жидкости в день, а иногда и до 20–30 литров. Среди причин возникновения этого состояния врач назвала генетические нарушения, черепно-мозговые травмы, последствия хирургических операций, новообразования в гипофизе, патологии сосудов головного мозга, а также некоторые инфекции.

Также, по словам Табеевой, повышенная жажда является одним из симптомов кровопотери, сахарного диабета, заболеваний почек и печени, а также некоторых психических расстройств.

Ранее врач-нефролог Михаил Елисеев назвал металлический привкус во рту неочевидным симптомом, который позволяет заподозрить заболевания почек. По словам специалиста, это связано с нарушением кислотно-щелочного баланса в полости рта.