Названы условия создания котла для ВСУ в Артемовске Герой России Липовой: котел для ВСУ в Артемовске захлопнется, когда российские силы перережут любые пути снабжения

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Герой России Сергей Липовой заявил NEWS.ru, что котел для ВСУ захлопнется в Артемовске, когда ЧВК «Вагнер» и ВС РФ перережут любые пути снабжения боеприпасами и техникой, а также лишат украинских военных возможности ротировать состав и эвакуировать раненых. Он отметил, что для полного окружения необходимо блокировать все дороги в город.

При ведении боевых действий есть прием — взять в котел, полностью окружить, когда перерезаны любые пути снабжения техникой и боеприпасами, ротации личного состава, эвакуации раненых. Как только ВС РФ и ЧВК «Вагнер» это сделают, котел для ВСУ в Артемовске захлопнется. Операция по освобождению города в стадии завершения, это факт. ЧВК «Вагнер» и ВДВ, ВС РФ — молодцы ребята, — подчеркнул Липовой.

По его словам, российские силы «медленно, но уверенно» сжимают кольцо вокруг Артемовска.

Ранее советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин рассказал, что бойцы ЧВК «Вагнер» взяли в котел группировку украинских военных в Артемовске. Он объяснил, что это стало возможным благодаря взятию под контроль части дороги, по которой идет снабжение ВСУ.

При этом источник, который находится в городе, рассказал, что ни о каком окружении украинских войск в Артемовске пока речи не идет. По его словам, сейчас основные бои ведутся в лесу возле трассы, ведущей к населенному пункту Хромово.