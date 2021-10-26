Названы три вещи, потеря которых сулит беду

Названы предметы, потеря которых может иметь плохие последствия для их владельца. Об этом пишет Главред. Среди самых важных вещей называют: обручальное кольцо, перчатку, пуговицу.

По мнению автора статьи, в случае утраты обручального кольца его владелец непременно разведётся со своей второй половиной, или поругается с самыми близкими людьми. В материале сказано, что с кольцом уходит «часть энергии его владельца и обрываются связи с удачей и с тем, кто его подарил».

Есть простые вещи, которые впитывают нашу энергетику как губки. Если потерять перчатку, то можно привлечь проблемы со здоровьем. В жизни человека может нарушиться какое-то единение, если потерять одну перчатку, — пишет автор.

Он также добавляет, что потеря пуговицы или замочка люди «смогут спокойно забирать энергию его владельца». В качестве контрмеры советуется следить за токсичными людьми вокруг и стараться следить за своими действиями и словами.

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