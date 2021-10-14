Астролог назвал способ поскорее выйти замуж

Астролог рассказал, какие шаги необходимо предпринять женщинам, чтобы встретить избранника, и назвал способ поскорее выйти замуж. Для этого нужно заняться «кармическим менеджментом», то есть делать добрые дела, а также посвящать время благотворительности. Об этом пишет Пятый канал.

При этом эзотерик добавил , что все события в жизни человека предначертаны. Облагораживая карму, женщина сможет ускорить события. Астролог посоветовал найти людей, которые нуждаются в заботе, — стариков или детей без родителей. Он также отметил, что все поступки должны совершаться без корыстного умысла, иначе желаемого эффекта не добиться.

Ранее были названы пять знаков зодиака, которые больше остальных склонны к издевательствам над другими. Больше всех высмеивать окружающих любят стрельцы. При этом отмечается, что рождённые под этим знаком зачастую не осознают, что обижают кого-то. На втором месте оказались тельцы, люди этого знака являются беспощадными и мстительными.

За ними следуют близнецы, которые могут участвовать в травле, а затем успокаивать жертву. Автор статьи отмечает, что таким образом представители этого знака получают эмоциональную отдачу с обеих сторон. Далее идут водолеи, которые любят стравливать людей ради причинения боли. На последнем месте овны. Они, по словам автора, любят обижать более слабых людей.