Астролог назвал способ поскорее выйти замуж

Астролог рассказал, какие шаги необходимо предпринять женщинам, чтобы встретить избранника, и назвал способ поскорее выйти замуж. Для этого нужно заняться «кармическим менеджментом», то есть делать добрые дела, а также посвящать время благотворительности. Об этом пишет Пятый канал.
При этом эзотерик
Ранее были названы пять знаков зодиака, которые больше остальных склонны к издевательствам над другими. Больше всех высмеивать окружающих любят стрельцы. При этом отмечается, что рождённые под этим знаком зачастую не осознают, что обижают кого-то. На втором месте оказались тельцы, люди этого знака являются беспощадными и мстительными.
За ними следуют близнецы, которые могут участвовать в травле, а затем успокаивать жертву. Автор статьи отмечает, что таким образом представители этого знака получают эмоциональную отдачу с обеих сторон. Далее идут водолеи, которые любят стравливать людей ради причинения боли. На последнем месте овны. Они, по словам автора, любят обижать более слабых людей.