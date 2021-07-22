Названы профессии с самыми быстрорастущими зарплатами

Плиточники и монтажники систем вентиляции оказались профессиями с самыми быстрорастущими зарплатами. Об этом сообщили «Ведомости».

В Москве и Санкт-Петербурге за последние пять лет больше всего выросли зарплаты плиточников — на беспрецедентные 82% и 80% соответственно. Так, год назад плиточник в столице зарабатывал в среднем 70 тысяч рублей ежемесячно, то в настоящее время — 100 тысяч. В Санкт-Петербурге их зарплата поднялась с 25–65 тысяч рублей до 90 тысяч, отмечает издание.

Немного отстают от них доходы монтажников систем вентиляции и кондиционирования. За то же время они взлетели на 67%. У монтажников наружных трубопроводов рост составил 56% в Москве, у арматурщиков и электромонтажников — на 56% (Санкт-Петербург).

Отмечается, что за последний год зарплата специалистов строительных профессий увеличилась примерно на треть. Эксперты считают, что из-за пандемии россияне стремятся работать удалённо, мигранты разъезжаются, а те, кто остался, повышает стоимость своих услуг. Так в Москве сейчас не хватает миллиона строителей.

Ранее сообщалось, что зарплаты россиян в первом полугодии 2021 года в среднем увеличились на 4,1%, что оказалось ниже инфляционного темпа в стране.