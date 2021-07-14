Рост зарплат россиян оказался ниже темпов инфляции

Зарплаты россиян в первом полугодии 2021 года в среднем увеличились на 4,1%, что оказалось ниже инфляционного темпа в стране. Об этом сообщает «Газета.Ru» cо ссылкой на исследование портала hh.ru.

Лидером по росту зарплат стал Северо-Кавказский федеральный округ, в котором совокупный доход составил 40 432 рубля (плюс 13%). Однако по уровню средней зарплаты регион по-прежнему остаётся самым бедным в стране. В Москве и Санкт-Петербурге эти показатели поднялись на 2% (99 908 рублей) и 7% (79 523 рубля) соответственно.

Наибольшие зарплаты в первые шесть месяцев получали работники IT-сферы, строительного сектора, а также торговли продуктами питания. Меньше всех за январь — июнь получили специалисты химической промышленности.

С прошлого года средний прирост зарплат россиян неизменно оказывался ниже уровня инфляции. Только в 2019-м темпы повышения уровня зарплат соответствовали инфляционным (5%).

Ранее в Минэкономразвития спрогнозировали прирост среднемесячных зарплат россиян в этом году пять тысяч рублей — 9,1% относительно прошлогодних показателей.

Согласно плану до конца этого года размер среднемесячной зарплаты по стране превысит 56 тысяч рублей. Уже со следующего этот показатель будет ежегодно увеличиваться на 6,6%, подойдя плотную к отметке в 68 тысяч рублей к 2024-му.

Эксперты также рассчитали изменения в уровне прожиточного минимума (ПМ). Если ожидания их сбудутся, то темпы его прироста с 2022 года поднимутся на 2,5% (до 11 950 рублей), а в 2024-м увеличится ещё на 7,4% (до 14 031).

Ранее сообщалось о планах российских властей повысить страховые взносы, которые работодатели делают с наиболее высоких зарплат сотрудников. В настоящее время они отдают 22% с зарплат до 1,465 млн рублей в год и только 10%, если человек получает больше 122 тысяч рублей в месяц.