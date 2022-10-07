Названы симптомы приступа панкреатита Диетолог Будаковская назвала симптомами панкреатита опоясывающую боль, тошноту и температуру

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Панкреатит является тяжелым и опасным заболеванием поджелудочной железы, часто заканчивающийся летальным исходом. Его основные симптомы — невыносимая опоясывающая боль, тошнота, рвота и повышение температуры, рассказала «Москве 24» врач — диетолог-гастроэнтеролог Алина Будаковская. При появлении этих признаков больному следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

Это опоясывающая боль, зачастую боль может смещаться в левую сторону и отдавать в левую лопатку. Иногда люди это путают с сердечными приступами. Но эта боль всегда связана с приемами пищи, ее никак невозможно перепутать, — отметила врач.

Как пояснила диетолог, из-за нарушения работы поджелудочной железы ее активные вещества, разрушающие ткани, попадают в кровоток и разлетаются по всему организму. В результате начинают страдать внутренние органы, возникает полиорганная недостаточность — это граница между сепсисом, человек может погибнуть.

Бадаковская добавила: развиться панкреатит может у злоупотребляющих алкоголем и любителей фастфуда. Последним она советует медленно пережевывать жирную пищу, уделяя каждому кусочку как минимум 30 секунд.

Гастроэнтеролог-гепатолог Сергей Вялов ранее рассказал, что продукты с высоким содержанием жира крайне опасны для поджелудочной железы. Врач напомнил россиянам, что разовая пиковая ударная нагрузка в виде жирной пищи на организм гораздо страшнее, чем ее регулярное потребление.