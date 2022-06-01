Названы сериалы, на которые россияне повалят в кинотеатры Кинокритик Григорьев спрогнозировал приток народа в кинотеатры на просмотр зарубежных сериалов

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Любое расширение функционала кинозалов выглядит всегда интересно, заявил NEWS.ru кинокритик Роман Григорьев, комментируя новость о том, что с 9 июня в российских кинотеатрах начнут показывать сериалы. Он напомнил, что подобными инициативами уже отличился элитарный кинотеатр «Москва», где можно было арендовать зал и смотреть любые фильмы или сериалы, в том числе была возможность подключить игровую приставку. По мнению Григорьева, народ повалит в кинотеатры, если там будут показывать известные зарубежные сериалы.

У людей есть манера смотреть запоем сразу весь сезон. Насколько это будет интересно — надо покрутить, посмотреть варианты. В принципе, если бы мы могли показывать сверхпопулярные сериалы, которые выходят на западных стриминговых платформах, думаю народ бы повалил. Можно было бы прийти и посмотреть три-четыре серии подряд. Такие фанатские показы тоже в одно время проходили, — отметил Григорьев.

Он добавил, что если кинотеатры по-разному использовать (показывать сериалы, подключать приставку или устраивать «стриминговые штуки»), то все это может вытянуть индустрию на новый уровень и не даст им загнуться в ближайшее время. По мнению Григорьева, это время экспериментов, возможно, приведет к новому формату использования кинозалов.

Ранее стало известно, что столичные кинотеатры начали закрываться в торговых центрах. Крупнейшая сеть «Синема Парк/Формула Кино» уже закрыла два кинотеатра — в ТЦ «Ладога» и «Глобал Сити». Представители компании отметили, что решение было принято из-за падающей выручки.

В марте 2022 года выручка кинотеатров упала на 44%, число зрителей — на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В начале апреля в России работали 3,9 тыс. кинозалов, включая объекты в ТЦ. К 18 апреля их число сократилось до 3,6 тыс.