Названы самые популярные породы собак в России

Россияне в 2021 году стали чаще заводить собак пород корги и пудель. В целом у граждан продолжает прослеживаться тенденция выбирать небольших собак. Об этом РИА Новости рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По словам Голубева, заметно вырос в уходящем году интерес россиян к породе вельш корги пемброк. В 2020-м эти любимцы королевы Великобритании находились на шестом месте по популярности, в этом — заняли четвёртое место. Кинолог не исключает, что уже в следующем году корги станут лидерами рейтинга.

Корги отличаются отвагой, у них высокоразвитый интеллект, они чувствуют настроение хозяина и не докучают ему, но при этом любят активные игры и прогулки. Также они хорошо дрессируются.

В целом же у россиян наметилась тенденция заводить собак-компаньонов.

Собаки-компаньоны имеют приятный характер, а их небольшой размер порой играет важнейшую роль в выборе породы, поскольку многие содержат собак в квартирах. Дружелюбность, игривость, а также желание везде следовать за хозяином играют важную роль для будущих собаководов, — рассказал кинолог.

Голубев отмечает, что впервые за многие годы в топ-10 вошел пудель. По словам кинолога, эти собаки традиционно отличаются хорошим здоровьем, они являются долгожителями, сочетают в себе красоту, развитый интеллект и покладистый характер. Любят активные прогулки, всегда готовы к играм.

Однако хозяину важно не забывать об уходе: чтобы пудель всегда был здоровым и выглядел ухоженным и аккуратным, потребуется регулярный уход за густой шерстью, — напомнил кинолог.

Самой популярной породой собак в России в этом году, как и предыдущие пять лет, оказался немецкий шпиц, второе место рейтинга — у чихуахуа, на третьем расположился йоркширский терьер.

С пятого по девятое места в списке заняли немецкая овчарка, лабрадор ретривер, джек рассел терьер, среднеазиатская овчарка, французский бульдог.

Ранее Владимир Голубев дал совет, как ответственно принять решение завести собаку.