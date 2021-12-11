Кинолог дал совет, как ответственно принять решение завести собаку

Решение завести собаку является ответственным шагом, его не следует недооценивать. При этом воспринимать появление питомца как череду обязанностей также не стоит. Как правильно подойти к вопросу появления собаки в доме, рассказал в интервью РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Не нужно недооценивать ответственность при решении завести собаку, но и воспринимать это исключительно как череду обязанностей тоже не стоит. Истина всегда где-то посередине ... принимайте решение, опираясь на факты, а не фантазии. И тогда реальная жизнь с собакой вас не разочарует, — сказал кинолог.

Он подчеркнул, что будущим собаководам следует оценить свои возможности, понять, смогут ли они выделять время для прогулок с питомцами, сумеют ли финансово обеспечить его существование, достаточно ли места в доме, если речь идёт о приобретении пса крупных пород. Кинолог посоветовал сразу определить, какую сумму будущие хозяева готовы выделять на уход и корм животного, сколько часов смогут уделять прогулкам и дрессировке.

Голубев также отметил, что все жильцы дома должны быть согласны к появлению нового обитателя и должны понимать, как изменится их жизнь с его появлением.

Невозможно предугадать все, но вы должны быть готовым к тому, что с питомцем необходимо ежедневно гулять, к тому, что собака может лаять от одиночества или грызть вещи, что щенки могут первое время писать дома, скулить и требовать внимания, что собаке нужен грамотный уход, воспитание и забота о здоровье, — отметил кинолог.

Также он предупредил, что перед тем, как завести собаку, следует выяснить, нет ли у членов семьи алергии и если есть, следует проверить, что может её вызывать. Кроме того, рекомендуется проконсультироваться с врачом, который сможет подсказать собаку определённой породы, которая не будет аллергенной.

Выбор породы очень важен, отмечает Голубев. Следует заранее определиться, для чего нужна собака: для совместных прогулок, охраны дома, занятий спортом, выставок или охоты.

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